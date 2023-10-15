Стало известно, когда завершат первую очередь Подольско-Воскресенского моста в Киеве

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Наталия Габрух
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Первая очередь Подольско-Воскресенского мостового перехода в Киеве будет готова уже в начале ноября. Об этом сообщает дорожная компания «Автострада».

В настоящее время работники обустраивают изоляцию бетонных поверхностей проезжей части и тротуаров, асфальтируют автомобильную часть моста, параллельно возводят земляную насыпь для строительства подходов к мосту, устанавливают систему водоотвода, а также мостовое барьерное ограждение и шумозащитные экраны.

В общей сложности на строительстве задействовано более 400 работников и более 100 единиц техники.

Мэр Киева Виталий Кличко ранее уже анонсировал открытие Подольско-Воскресенского моста. Он сообщил, что его планируют открыть в ближайшие недели.

Подольско-Воскресенский мост должен соединить Подол с левобережными районами Воскресенка и Радужный массив. В 2021 году в проект добавили съезд на Троещину.

Фото: «Автострада».

Опубликовано: 15 октября 2023
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