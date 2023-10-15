В Белогородке открыли «Сильпо» в стиле «Гоблинкор», пропагандирующего близость с природой

13 октября 2023 в Белогородке Киевской области открыли новый «Сильпо». Его стиль посвящен течению «Гоблинкор» — эстетике, пропагандирующей близость с природой.

Интерьер торгового зала общей площадью 1500 м2 оформлен в природном стиле – древесина, зеленые оттенки и растения. На обоях иллюстрирована история о гоблине «хранителя леса», а колонны оформлены в виде деревьев и декорированы мхом.

Вывески отделов изготовлены из дощечек, являющихся напоминанием о разумном потреблении, пропагандируемом поклонниками культуры «Гоблинкор».

Посетить новый «Сильпо» можно ежедневно с 8:00 до 23:00. Рассчитаться за товар можно на 9 кассах и 5 самокассах. Также можно заказать продукты с доставкой на дом или самостоятельно забрать их в точке выдачи интернет-заказов.

Ранее мы писали , что у «Сильпо» появились стенды с самыми рейтинговыми винами из Vivino.

Фото: «Сильпо».