В Белогородке открыли «Сильпо» в стиле «Гоблинкор», пропагандирующего близость с природой

69
Наталия Габрух
share share

13 октября 2023 в Белогородке Киевской области открыли новый «Сильпо». Его стиль посвящен течению «Гоблинкор» — эстетике, пропагандирующей близость с природой.

Интерьер торгового зала общей площадью 1500 м2 оформлен в природном стиле – древесина, зеленые оттенки и растения. На обоях иллюстрирована история о гоблине «хранителя леса», а колонны оформлены в виде деревьев и декорированы мхом.

Вывески отделов изготовлены из дощечек, являющихся напоминанием о разумном потреблении, пропагандируемом поклонниками культуры «Гоблинкор».

Посетить новый «Сильпо» можно ежедневно с 8:00 до 23:00. Рассчитаться за товар можно на 9 кассах и 5 самокассах. Также можно заказать продукты с доставкой на дом или самостоятельно забрать их в точке выдачи интернет-заказов.

Ранее мы писали , что у «Сильпо» появились стенды с самыми рейтинговыми винами из Vivino.

Фото: «Сильпо».

Опубликовано: 15 октября 2023
share share
В Киеве мужчина обустроил зарядную станцию для Tesla, работающую на альтернативной энергии В Киеве мужчина обустроил зарядную станцию для Tesla, работающую на альтернативной энергии Местные жители просят демонтировать незаконные «наливайки» и киоски на Караваевых Дачах Местные жители просят демонтировать незаконные «наливайки» и киоски на Караваевых Дачах Стало известно, когда завершат первую очередь Подольско-Воскресенского моста в Киеве Стало известно, когда завершат первую очередь Подольско-Воскресенского моста в Киеве Когда ждать начала отопительного сезона в Киеве Когда ждать начала отопительного сезона в Киеве В Куреневском парке и на Контрактовой площади высадили деревья и кустарники. В Куреневском парке и на Контрактовой площади высадили деревья и кустарники. В киевском парке установили гостиницу для насекомых В киевском парке установили гостиницу для насекомых WarFace Project: в Киеве пройдет выставка фотографа Виталия Юрасова WarFace Project: в Киеве пройдет выставка фотографа Виталия Юрасова На Контрактовой площади открылось заведение Nunu: с шаурмой «новой волны» от киевского шефа На Контрактовой площади открылось заведение Nunu: с шаурмой «новой волны» от киевского шефа
Журнал большого города. Издание о городской культуре - самые интересные новости, люди, события и места Киева, Одессы и Львова.
© 2015…2023 Все права защищены. Использование материалов сайта возможно только с соблюдением правил републикации

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 16 лет.