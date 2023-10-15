Местные жители просят демонтировать незаконные «наливайки» и киоски на Караваевых Дачах

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Наталия Габрух
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На сайте электронных петиций Киевского городского совета появилась новая петиция – местные жители просят демонтировать десятки незаконных киосков на тротуаре от железнодорожной станции «Караваевы Дачи» до близлежащего подземного перехода.

По словам автора петиции, киоски не только размещены без разрешений, но и перекрывают проход пешеходам, в том числе во время возможной эвакуации. Также автор жалуется на незаконное размещение «наливаек» для продажи и разлива алкогольных напитков.

В настоящее время петицию подписали 355 человек. Для рассмотрения Городским советом необходимо собрать 6 тысяч подписей. До конца голосования осталось 58 дней.

Ранее мы писали , что в Киеве демонтировали МАФы на 10 улицах.

Фото: петиция на сайте Киевского городского совета.

Опубликовано: 15 октября 2023
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