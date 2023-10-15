В Киеве мужчина обустроил зарядную станцию для Tesla, работающую на альтернативной энергии

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Наталия Габрух
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Во дворе многоэтажки на Позняках мужчина обустроил зарядную станцию для собственного электрокара Tesla Model S из солнечных панелей и ветряной мельницы. Кроме солнечной энергии киевлянин получает и кинетическую, благодаря ветряной мельнице, расположенной над панелями. Об этом сообщает «Главком».

Возле авто мужчина разместил аккумулятор, контроллер и инвертор для получения на выходе нужных 220В. Таким образом, электромобиль можно заряжать в любое время, даже при условии блекаутов.

Стоимость всего оборудования не известна, но, вероятно, окупит себя за короткий промежуток времени. При цене за кВт в 2,64 грн и 10 зарядок самой слабой Tesla Model S с аккумулятором в 50 кВт-ч владелец авто сэкономит более 1300 грн в месяц.

Ранее мы писали , как семья из Черниговщины оборудовала дом системой автономного энергообеспечения.

Фото: «Главком».

Опубликовано: 15 октября 2023
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