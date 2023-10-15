В Днепре реконструировали «Прибрежный» сквер с выходом к реке

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Наталия Габрух
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В большом жилом микрорайоне «Победа», построенном в 70–80-х годах, реконструировали сквер «Прибрежный». Раньше это была местами полудикая территория, отрезанная от жилых домов восьмиполосной магистралью непрерывного движения.

Об этом сообщает Ukrainian Urban Awards - Конкурс Украинской Урбанистики .

Сегодня в сквере много выложенных брусчаткой зон и дорожек, фонтаны, вечерняя разноцветная подсветка и зоны отдыха для разных возрастов.

Украинские архитекторы отметили проект, как одно из лучших архитектурных решений в общественных местах.

Ранее мы писали , что в Броварах началась реконструкция детского сада.

Фото: Ukrainian Urban Awards .

Опубликовано: 15 октября 2023
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