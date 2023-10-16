10-этажки вместо парка с косулями: во Львове планируют построить новостройки

Жители львовского микрорайона Под Голоском требуют запрета высотной застройки и создания парка. Однако местные депутаты дважды провалили голосование за петицию. Об этом сообщает издание «Твой город».

Согласно детальному плану территории в районе Под Голоском должно быть по меньшей мере три школы, семь детских садов и проживать не более 12 тысяч человек. Отмечалось, что микрорайон отведен для строительства индивидуальной малоэтажной застройки и фрагментарного высотного жилищного строительства.

Впоследствии внесли изменения в детальный план территории, по которым допустимое количество жителей росло. Львовский горсовет провел аудит построенных и запроектированных домов района и выяснил, что там поселится не менее 26 тысяч человек.

Даже несмотря на то, что территория предполагала только усадебную застройку, здесь строились высотки. Впоследствии появилась информация, что в районе Под Голоском планируют построить дома на шесть, восемь и десять этажей.

«У нас здесь отличный парк с малинкой, орешками, косулями, птичками. А нам показывают дома на шесть, восемь и десять этажей. Мы сказали на собрании, что против. Нашли много исследований, в частности то, что в нашем парке есть «Голосковская дебра» — естественно образованное ущелье, которое впитывает воду. У нас много старых ценных деревьев. Мы общались с учеными, исследовавшими этот большой парк. Но исследование стало неинтересным. Земли на сессии начали раздавать. В результате их продали, купил один владелец», — комментирует местная жительница.

Львовский горсовет бесплатно выделил земельные участки садовому обществу «Подголоско», получившему более 24 гектаров земли. Впоследствии участки «Подголоско» перешли в собственность «Художественно-выставочной галереи «Простор», которую переименовали в «ФЛО Львов». Она в свою очередь начала распродажу земли, выручив по меньшей мере 150 млн гривен.

Жители обратились с требованием запретить застройку в пределах определённых зон, а также оставить без изменения жилую зону для усадебной застройки на участках. Петиция набрала необходимые голоса в августе этого года.

Депутаты городского совета дважды не смогли проголосовать за петицию. На заседании в сентябре не хватило всего одного голоса.

Жители микрорайона решили не сдаваться и подготовить еще одну петицию.

«Планируем создать новую петицию, потому что хотим бороться за свой микрорайон и парк законным способом. Нам сказали, что петиция очень популистская. Что ж… Будет другая, но наши требования остаются: изучить эту территорию! Да, это частная собственность, но мы просим строить по закону Ж-1. Или пусть город ищет другую землю под строительство. Высоток здесь точно не будет», — комментирует авторка петиции.

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