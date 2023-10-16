«Укрзализныця» запустила новый поезд из Коломыи в Варшаву: как он выглядит

15 октября «Укрзализныця» запустила новое железнодорожное сообщение между Коломыей и Варшавой. Об этом сообщает пресс-служба «Укрзализныци».

Новый маршрут будет проходить со станции Коломыя до станции Рава-Русская. Там пассажиры осуществляют пересадку с поезда украинской ширины пути (1520 мм) на поезд польского перевозчика SKPL европейского пути (1435 мм).

Время в пути составляет около 9 часов. Оба поезда имеют сидячие места первого и второго класса. На украинской части пути внутри вагонов будет работать бесплатный бесперебойный Wi-Fi от Starlink.

Стоимость поездки от Львова в Варшаву составляет от 1188 гривен в зависимости от класса места. Поезд также будет делать остановки в Ивано-Франковске, Стрие и Люблине.

Ранее мы писали , что в поездах и на вокзалах «Укрзализныци» начали работать маршалы безопасности.

Фото: «Укрзализныця».