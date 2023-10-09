В поездах и на вокзалах «Укрзалізниці» начали работать маршалы безопасности: что они делают

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Ирина Маймур
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На вокзалах и в поездах «Укрзалізниці» начали работать первые маршалы железнодорожной безопасности.

Об этом сообщили в пресс-службе перевозчика.

Отмечается, что маршалы безопасности – это работники ведомственной военизированной охраны общества. Их главная задача — контролировать ситуацию с безопасностью в пассажирских перевозках и реагировать при необходимости.

Маршалы действуют не публично, в отличие от ведомственных телохранителей, работающих на железной дороге в служебной форме.

«Это распространенная модель работы подразделений безопасности на авиационных маршрутах. Перед нашими маршалами, которые находятся в поездах и на вокзалах, стоит задача оценить риски и оперативно отреагировать на угрозу, которая может возникать во время путешествия пассажиров. Также это все специально подготовленные специалисты», – отметил председатель правления АО «Укрзалізниця» Евгений Лященко.

Первые маршалы с сентября наблюдают за ситуацией на одном из популярных западных направлений, что требует большего внимания для обеспечения безопасности пассажиров.

Ранее мы писали, что «Укрзалізниця» увеличила количество поездов, патрулированных военизированной охраной.

Фото: УЗ

Опубликовано: 09 октября 2023
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