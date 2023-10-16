В центре Киева демонтировали витражные двери одной из старейших аптек

1726
Ирина Маймур
share share

В одной из старейших аптек Киева на улице Богдана Хмельницкого демонтировали витражные двери.

Об этом сообщил заместитель директора Департамента охраны культурного наследия КГГА Дмитрий Перов.

Речь идет об оригинальных деревянных дверях коммунальной аптеки «Фармация». Она расположена на улице Богдана Хмельницкого, 42 в бывшем доходном доме Фальберга. В аптеке сохранились оригинальные интерьеры, двери, фурнитура, витражи разных исторических периодов.

«Теперь здесь ремонт, поэтому уникальный интерьер может быть навсегда потерян и заменен пластиком», – отметил Перов.

Благодаря вмешательству Департамента коммунальной собственности Киева и Департамента охраны культурного наследия КГГА демонтированные двери удалось сохранить. Их планируют реставрировать.

В настоящее время активисты собирают средства на восстановление дверей. Присоединиться к сбору можно по ссылке.

Фото: Дмитрий Перов

Опубликовано: 16 октября 2023
share share
В Украине зарегистрировали индустриальный парк, где будут перерабатывать коноплю В Украине зарегистрировали индустриальный парк, где будут перерабатывать коноплю Шакшука: как приготовить популярный завтрак Шакшука: как приготовить популярный завтрак На Крещатике незаконно разбирают дом 1880 года На Крещатике незаконно разбирают дом 1880 года Ирландский паб «О’Коннорс» возле Контрактовой закрылся. На его месте заработал Bunny Pub Ирландский паб «О’Коннорс» возле Контрактовой закрылся. На его месте заработал Bunny Pub Графики отключения электроэнергии: где дольше всего может не быть света Графики отключения электроэнергии: где дольше всего может не быть света На Львовщине на деньги немецкого инвестора реставрируют дворец Гредлев На Львовщине на деньги немецкого инвестора реставрируют дворец Гредлев В сентябре украинцы открыли рекордное количество ФЛПов: в каких сферах больше всего В сентябре украинцы открыли рекордное количество ФЛПов: в каких сферах больше всего Мастерские киевских художников «БЖ-АРТ» могут отключить от электроэнергии Мастерские киевских художников «БЖ-АРТ» могут отключить от электроэнергии
Журнал большого города. Издание о городской культуре - самые интересные новости, люди, события и места Киева, Одессы и Львова.
© 2015…2023 Все права защищены. Использование материалов сайта возможно только с соблюдением правил републикации

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 16 лет.