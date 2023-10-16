В центре Киева демонтировали витражные двери одной из старейших аптек

В одной из старейших аптек Киева на улице Богдана Хмельницкого демонтировали витражные двери.

Об этом сообщил заместитель директора Департамента охраны культурного наследия КГГА Дмитрий Перов.

Речь идет об оригинальных деревянных дверях коммунальной аптеки «Фармация». Она расположена на улице Богдана Хмельницкого, 42 в бывшем доходном доме Фальберга. В аптеке сохранились оригинальные интерьеры, двери, фурнитура, витражи разных исторических периодов.

«Теперь здесь ремонт, поэтому уникальный интерьер может быть навсегда потерян и заменен пластиком», – отметил Перов.

Благодаря вмешательству Департамента коммунальной собственности Киева и Департамента охраны культурного наследия КГГА демонтированные двери удалось сохранить. Их планируют реставрировать.

В настоящее время активисты собирают средства на восстановление дверей. Присоединиться к сбору можно по ссылке.

Фото: Дмитрий Перов