Мастерские киевских художников «БЖ-АРТ» могут отключить от электроэнергии

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Наталия Габрух
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В Киеве могут отключить от электроэнергии мастерские киевских художников «БЖ-АРТ». Решение приняло руководство Национальной академии изобразительного искусства и зодчества (НАОМА). Об этом сообщает художник Павел Бевза в соцсетях.

«В это тяжелое время, когда все объединяются ради общей цели, пытаются помочь Вооруженным Силам Украины, помочь друг другу, помочь стране выжить, мне трудно представить, что чья-то злая воля хочет разрушить сообщество художников, которое работает и творит более 25 лет, больше четверти века», — комментирует Павел Бевза.

Члены Объединения художников «БЖ-АРТ» обратились к и.о. министра культуры и информационной политики Украины Ростислава Карандеева с просьбой сохранить для художников возможность и дальше работать в помещениях ради реализации будущих художественных проектов.

Художники надеются, что это «досадное недоразумение, которое будет быстро решено без разрушительных последствий». Под обращением свои подписи поставили более 70 человек.

Подписавшие предупреждают, что лишение электроснабжения приведет к прекращению работ над творческими проектами, имеющими культурно-социальное значение для Украины и нанесет непоправимый ущерб современному украинскому визуальному искусству.

Ранее мы писали , что в Каменце-Подольском уничтожили мозаику авторства известного Подольского художника-монументалиста.

Фото: Наш Киев, Павел Бевза.

Опубликовано: 16 октября 2023
Бж БЖ-Арт
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