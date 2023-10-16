Графики отключения электроэнергии: где дольше всего может не быть света

Графики отключения электроэнергии в Украине были разработаны и утверждены для всех областей. Они могут заработать, когда россияне возобновят свои атаки по энергетической инфраструктуре Украины или когда ограниченная генерация электроэнергии не сможет покрыть потребности в токе.
Одна из самых сложных ситуаций может оказаться в Киеве, где возможны отключения тока продолжительностью до 7 часов подряд, согласно разработанным графикам.
Например, в Киеве график выглядит так: четыре часа без электроэнергии, три часа возможных отключений и два часа с электроэнергией.
В Одессе такой график: три часа с отключениями, три часа с возможными отключениями и три часа с электроэнергией.
В Днепре следующий график: восемь часов с электроэнергией и четыре – без нее.
Итак, самая сложная ситуация – в столице, ведь здесь есть проблема с доставкой и распределением электроэнергии.
Как известно, восстановить все объекты энергосистемы не удалось, однако, в отличие от прошлой зимы, на этот раз к обстрелу готовы и энергетики, и силы ПВО.
Ранее мы писали , что Минэнерго разработало графики отключений света, которые будут действовать в случае обстрелов.
Фото: Johannes Plenio/Unsplash .