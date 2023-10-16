На Крещатике незаконно разбирают дом 1880 года

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Наталия Габрух
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По ул. Крещатик, 48 разбирают памятник архитектуры – дом 1880 года. Он принадлежал швейцарскому подданному Целестину Верле. Об этом сообщает заместитель директора Департамента охраны культурного наследия Дмитрий Перов в соцсетях.

Вчера волонтеры в порядке мониторинга состояния исторической застройки зафиксировали нарушение памятникоохранного законодательства. Они составили соответствующие обращения в Национальную полицию Украины. Впрочем, сегодня работы по демонтажу памятки не прекратились.

Владельцу здания неоднократно направлялись предписания Департамента охраны культурного наследия КГГА по прекращению противоправных действий, но работы продолжаются.

«За огромным строительным рядном и рекламным баннером на улице Крещатик разбирают одно из последних уцелевших после большого пожара на Крещатике в 1941 году зданий», — пишет Дмитрий Перов.

Ранее мы писали , что в центре Киева демонтировали витражную дверь одной из старейших аптек.

Фото: Дмитрий Перов.

Опубликовано: 16 октября 2023
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