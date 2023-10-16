Территорию Национального музея истории Украины во Второй мировой войне откроют для посетителей

19 октября территория Национального музея истории Украины во Второй мировой войне станет доступна для посещения. Об этом сообщают на официальной странице музея в соцсетях.

С этого четверга посетители смогут свободно пройти скульптурной галереей, аллеей мимо главного флага и полюбоваться видами левого берега с главной площади. А также собственными глазами увидеть недавно установленный трезубец на щите «Родины-матери».

Ранее мы писали , что замена советского герба на монументе «Родины-матери» на трезубец обойдется в 28 миллионов гривен. Бюджетные деньги не будут привлекать, работы профинансируют благотворители.

Фото: Национальный музей истории Украины во Второй мировой войне.