Территорию Национального музея истории Украины во Второй мировой войне откроют для посетителей

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Наталия Габрух
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19 октября территория Национального музея истории Украины во Второй мировой войне станет доступна для посещения. Об этом сообщают на официальной странице музея в соцсетях.

С этого четверга посетители смогут свободно пройти скульптурной галереей, аллеей мимо главного флага и полюбоваться видами левого берега с главной площади. А также собственными глазами увидеть недавно установленный трезубец на щите «Родины-матери».

Ранее мы писали , что замена советского герба на монументе «Родины-матери» на трезубец обойдется в 28 миллионов гривен. Бюджетные деньги не будут привлекать, работы профинансируют благотворители.

Фото: Национальный музей истории Украины во Второй мировой войне.

Опубликовано: 16 октября 2023
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