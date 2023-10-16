На Троещине появился мурал в честь погибшего воина Максима «Регбиста» Яловцова

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Наталия Габрух
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В Киеве на доме по улице Милославской, 25 создали мурал в честь украинского защитника Максима «Регбиста» Яловцова.

На мурале он изображен в полный рост, а внизу разместили надпись «Когда твои действия говорят громче, чем слова, тогда твоя слава обгоняет свет».

Максим был одним из самых известных болельщиков киевского «Динамо». До начала полномасштабной войны он занимался смешанными единоборствами, был призером чемпионата Европы-2021 по греплингу. Также Максим был мастером спорта по фри-файту и панкратиону, обладателем бронзовой медали чемпионата Европы по бразильскому джиу-джитсу. Об этом сообщает Террикон.

В 2022 году Максим трагически погиб на передовой. Он выполнял спецзадачу глубоко в тылу у российских окупантов. Посмертно его наградили орденом «За мужество» III степени.

Ранее мы писали , что в Киеве появился мурал, посвященный проблеме домашнего насилия.

Фото: Киев Новости , the.capitals.firm .

Опубликовано: 16 октября 2023
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