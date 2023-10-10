В Киеве появился мурал, посвященный проблеме домашнего насилия

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Валерия Гуржий
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На фасаде дома Управления Святошинской РГА на улице Якуба Коласа, 6А появилась стенопись, посвященная проблеме домашнего насилия.

Об этом сообщили в Управлении туризма и продвижения КГГА.

На мурале изображена женщина, полную историю которой автор мурала не разглашает, но речь идет об освобождении от тирана.

"Решение женщины уйти от насильника отождествляется с победой королевы на шахматном поле", - говорится в сообщении.

Стенопись создала фотохудожница Евгения Фуллен.

Ранее мы писали, что на здании в центре Киева, имеющем охранный статус, фотохудожница Евгения Фуллен начала рисовать мурал. Возмущенные жители вызвали полицию и остановили работу. Впоследствии художница обновила эскиз. На нем также изображены Квазимодо и Эсмеральда на фоне Собора Парижской Богоматери.

Жители категорически против того, чтобы мурал Евгении рисовали на их доме. Также оба эскиза не подтверждали и не поддерживали ни Департамент охраны культурного наследия, ни Шевченковская РГА.

После случая с муралом на Сечевых Стрельцов киевляне зарегистрировали петицию против согласования новых муралов.

Фото: Управление туризма и продвижения КГГА

Опубликовано: 10 октября 2023
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