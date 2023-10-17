Пункты несокрушимости начали работу на 96 вокзалах Украины. Об этом сообщает «Укрзализныця».

«Мы заранее начали подготовку к зиме и уже с октября поэтапно открываем наши пункты несокрушимости на вокзалах. Здесь есть все необходимое, что может понадобиться во время блекаута», — прокомментировал председатель правления «Укрзализныци» Евгений Лященко.

Также в населенные пункты, где это потребуется, готов выехать на помощь Food train, созданный вместе с Фондом Говарда Баффета, и обеспечить жителей теплой пищей.

Такие пункты работают в Херсоне, Николаеве, Краматорске, Славянске, Киеве, Львове и других населенных пунктах фактически на всех вокзалах страны. С полным списком пунктов несокрушимости можно ознакомиться по ссылке .

На территории пунктов несокрушимости люди могут воспользоваться интернетом, подключенным через Starlink. Также эти пункты снабжены резервным электропитанием.

Ранее мы писали , что «Укрзализныця» запустила новый поезд из Коломыи в Варшаву.

Фото: «Укрзализныця».