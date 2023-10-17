На территории заказника «Деснянские луга» незаконно построили домики для отдыха

Полиция Киева разоблачила двух горожан, самовольно построивших домики для отдыха и общественного питания на берегу реки Десенка а территории заказника «Деснянские луга».

Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Мужчины незаконно заняли земельные участки и построили базу для отдыха. За совершенное злоумышленникам грозит до двух лет лишения свободы.

«Полицейские собрали всю необходимую доказательную базу и довели причастность киевлян, 1962 и 1970 годов рождения, к незаконной деятельности», — сообщается в отчете полиции.

Следователи Деснянского района сообщили злоумышленникам о подозрении. В настоящее время продолжается досудебное расследование.

Фото иллюстративное: ghata.com.ua