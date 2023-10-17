Студенты КПИ выступили против мурала, который хотят нарисовать на стенах 9 корпуса

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Наталия Габрух
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Недавно администрация КПИ сообщила о намерении нанести на фасад 9 корпуса мурал. Об этом сообщает депутатка Евгения Кулеба.

В июне парк за 28 корпусом посвятили КПИшникам и КПИшницам, защитникам Украины. Его назвали парк «Непокоренных». Позже после этого появилась идея нанести патриотический мурал на 9 корпусе. Выделит на это средства и выполнит работы Соломенская РГА.

Появились первые эскизы, от которых студенты отказались, но после этого предложили новые.

В общем, студенты и студентки КПИ вообще не хотят мурала. Они с уважением относятся к модернистской архитектуре корпуса, кроме того, уже создан парк «Непокоренных».

«Я лично считаю, что нужно приостановить создание любых муралов для утверждения прозрачной процедуры с привлечением экспертов», — пишет Евгения Кулеба.

Петиция о временном маратории на создание новых муралов уже почти набрала необходимые голоса.

Ранее мы писали, что киевляне призывают разработать механизм утверждения муралов в городе.

Фото: Евгения Кулеба.

Опубликовано: 17 октября 2023
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