В Деснянском районе обустроили новую кольцевую развязку

В Деснянском районе столицы обустроили новую кольцевую развязку.

Она появилась на улице Павла Полуботка, сообщили в КП ШЭУ Деснянского района.

Коммунальщики обустроили верхний и нижний слои асфальтобетонного покрытия, установили бортовой камень, уложили фигурное мощение, нанесли дорожную разметку, установили дорожные знаки и др.

В ведомстве напомнили, что кольцевые развязки способствуют улучшению дорожного движения, более эффективной регулировке трафика и повышают безопасность пересечения перекрестка, что удобно и для водителей, и для пешеходов.

Раньше мы писали, что на 18 локациях Киева обустроили кольцевые развязки.

Фото: КП ШЭУ Деснянского района