За донат для ВСУ украинцы смогут получить именную елку на ВДНГ

Экспоцентр и Made in Ukraine объявили о совместном сборе для ВСУ. В розыгрыше примут участие все, кто внесет взнос от 500 гривен на дроны для 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады.

Сбор запустили для обеспечения артиллеристов двумя дронами: DJI Mavic 3 Pro Fly More Combo и DJI Mavic 3T. Именно эти дроны были недавно утрачены в ходе выполнения боевых задач.

Общая сумма сбора: 340 тысяч гривен.

Среди всех, кто сделает донат от 500 гривен, будет разыграна именная елка, которую в конце ноября высадят на территории ВДНГ. На табличке победители смогут оставить фразу или пожелание по своему усмотрению.

Взносы будут приниматься на монобанк у. Сбор продлится с 17 октября по 20 ноября. После этого рандомно будет определено 27 победителей. Также обязательно указать в комментарии к платежу контакт, по которому с победителем можно будет связаться в случае выигрыша.