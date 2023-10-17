На Демеевке коммунальщики заасфальтировали каштаны под ствол

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Наталия Габрух
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На улице Лобановского 148 на Демеевке коммунальщики заасфальтировали каштаны под ствол. Об этом сообщает депутатка Евгения Кулеба.

По ее словам, адреса нет в приложении с перечнем парковок, но эта территория используется как парковка.

Через некоторое время коммунальщики прислали фотографию с прорезанными приствольными отверстиями.

Киевлянин Максим Юрьев обратил внимание на поврежденные стволы этих деревьев.

Чтобы корневая система дерева нормально развивалась, необходимо оставлять вокруг него свободное пространство, что проигнорировали киевские коммунальщики. В столице практикуется размещение стволовых решеток, что позволяет не ограничивать площадь тротуаров.

Ранее мы писали , что на территории Лавры обследовали вековые каштаны и липы: теперь их будут лечить.

Фото: Евгения Кулеба, Максим Юрьев.

Опубликовано: 17 октября 2023
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