Стало известно, как выглядит новый отель на площади Мицкевича во Львове

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Наталия Габрух
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На площади Мицкевича во Львове сняли брезент с лесов на здании гостиницы. Он должен стать первым в городе каменным современным объектом. Об этом сообщает Tvoemisto.tv.

Работу проделали архитекторы из Варшавы – Kuryłowicz & Associates. Отель на площади Мицкевича является их первым проектом во Львове. На подземном этаже законсервировали остатки древних стен, они будут доступны для горожан. На первом этаже гостиницы разместятся коммерческие помещения.

Ранее на месте отеля было расположено здание XIX века. Впоследствии оно начало разрушаться из-за проседания грунтов. В 1997 году здание демонтировали из-за аварийности.

Площадь Мицкевича планируют реконструировать. План предполагает, что часть площади, где сейчас расположены автостоянка и мусорки, станет пешеходной и будет примыкать к гостинице. Также там хотят построить подземный паркинг.

Ранее мы писали , что во Львове планируют обустроить перехватывающие паркинги.

Фото: Tvoemisto.tv.

Опубликовано: 17 октября 2023
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