Дом 1880 года на Крещатике продолжают разбирать: вмешался Департамент охраны культурного наследия

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Наталия Габрух
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Специалисты Департамента охраны культурного наследия прорабатывают все возможные законные пути, чтобы остановить разрушение старинного здания по ул. Крещатик, 48. Об этом сообщает директор Департамента охраны культурного наследия КГГА Марина Соловьева.

«Наверное, большинство киевлян во время прогулки по центру проходят мимо этого дома. Он почти напротив Бессарабского рынка. Еще в августе 2020 года владельцу дома было вручено предписание. Владельца также уже штрафовали – постановление о наложении финансовых санкций на сумму 341 700 грн., которые не уплачены и взимаются в судебном порядке», – комментирует Марина Соловьева.

Повторное предписание №505/п от 26.01.2022 было предоставлено после возобновления работ по разбору дома. Законные требования владельцем игнорировались, поэтому в августе 2023 года в Шевченковское районное управление полиции направлено заявление.

17 октября после восстановления работ на здании на место выехал инспектор Департамента, где зафиксировал начало работ снаружи дома. Владельцу направлено предписание с требованием немедленно предоставить доступ к памятнику для тщательного внутреннего осмотра.

Кроме этого, соответствующие обращения в Национальную полицию Украины составили волонтеры.

Ранее мы писали, что на Крещатике незаконно разбирают дом 1880 года. Владельцу здания неоднократно направлялись предписания Департамента охраны культурного наследия КГГА по прекращению противоправных действий, но работы продолжаются.

Фото: Дмитрий Перов.

Опубликовано: 18 октября 2023
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