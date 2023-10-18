В парке «Орленок» высадили многолетние растения

В парке «Орленок» на Соломенке высадили многолетние растения. Об этом сообщает «Вечерний Киев».

Коммунальщики высадили декоративные злаки и многолетние цветочные растения вместе с декоративными кустарниками и древесными растениями. Парковую зону пополнили туя, можжевельник, гортензия, эхинацея, кореопсис, лапчатка и изящные злаки.

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