В парке «Орленок» высадили многолетние растения

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Наталия Габрух
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В парке «Орленок» на Соломенке высадили многолетние растения. Об этом сообщает «Вечерний Киев».

Коммунальщики высадили декоративные злаки и многолетние цветочные растения вместе с декоративными кустарниками и древесными растениями. Парковую зону пополнили туя, можжевельник, гортензия, эхинацея, кореопсис, лапчатка и изящные злаки.

Всего в городе уже высадили почти 47 тысяч кустов, многие будут высаживать также в октябре—ноябре.

Живые изгороди имеют огромное количество преимуществ, ведь работают как воздухоочистители — задерживают основное количество твердых частиц — пыль, уменьшают шум, создают уют.

Ранее мы писали , что в Киеве окончательно спасли от застройки ландшафтный заказник «Троещинские луга».

Фото: Los Solomas .

Опубликовано: 18 октября 2023
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