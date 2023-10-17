В Киеве окончательно спасли от застройки ландшафтный заказник «Троещинские луга»

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Наталия Габрух
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16 октября Киевский эколого-культурный центр вместе с Киевсоветом выиграл апелляционный суд у застройщиков в защиту заказника «Троещинские луга». Об этом сообщает КЭКЦ в соцсетях.

В Апелляционном хозяйственном суде выиграли судебное дело против застройщиков из «Новой Украины», которые хотели отменить решение Киевсовета о создании заказника «Троещинские луга» площадью 381 га и начать застройку зеленой зоны.

Экологи провели три судебных дела, чтобы защитить зеленую зону на левом берегу Киева. 6 сентября кассационный суд вынес решение о сохранении ландшафтного заказника местного значения «Троещинские луга».

«Троещинские луга» простираются к северу от угла улиц Милославской и озера Алмазное.

В 2020 году Киевсовет включил часть этой земли в состав новосозданного заказника «Троещинские луга». Это территория, где есть краснокнижные виды растений, насекомых, животных и птиц.

Ранее мы писали , что на территории заказника «Деснянские луга» незаконно построили домики для отдыха.

Фото: КЭКЦ.

Опубликовано: 17 октября 2023
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