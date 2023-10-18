Во Львове на площади Рынок обустроят «дорожки доступности» для маломобильных людей

Во Львове на площади Рынок обустраивают простор для маломобильных людей, которым трудно передвигаться по неровной брусчатке.

Об этом сообщили в городском совете.

Работы начали с фасадной стороны Ратуши. Затем коммунальщики будут работать над другими сторонами. Часть неровной булыжной брусчатки снимут, отшлифуют и вернут на место. Все работы будут проводиться за счет украинских и иностранных благотворителей.

«Я неоднократно был свидетелем, когда люди на колёсных креслах передвигались по площади Рынок по нашей брусчатке, а мне просто было стыдно, потому что это было мучение. Также человек, который идет на костылях и станет в неравенство, — это вызывает безумные проблемы», — отметил Садовый.

На площади Рынок есть инклюзивное покрытие, которое обустроили в 2015 году. Сейчас это покрытие не слишком удобно, ведь не идет сплошной полосой, а прерывается на перекрестках, а также трамвайными путями.

«По примеру европейских городов в центральной части Львова на площади Рынок планируем обустроить безбарьерные дорожки. Они будут расположены без разрывов по всей площади, включая переходы через трамвайные пути и безбарьерный вход в Ратушу. Следовательно, к имеющемуся покрытию мы добавим систему переходов, которая обеспечит единую сеть доступных полос на площади Рынок», — отметил главный архитектор Львова Антон Коломейцев.

В управлении архитектуры и урбанистики отметили, что, учитывая нормы инклюзивности, дорожки будут в ширину 1,5—1,8 м, а их общая площадь составит 1,7 тыс. м2.

Также сообщают, что вмешательства в инфраструктуру будут минимальны: часть мозаики внутри этих полос только заменят гладкой гранитной плиткой. В то же время, черная историческая базальтовая мозаика останется — ее переместят в контексте направляющих полос.

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Фото иллюстративное: Роман Балук