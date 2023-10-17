В Украине запустили портал по поиску работы для людей с инвалидностью

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Ирина Маймур
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В Украине запустили портал «Працюй», который будет помогать с трудоустройством людям с инвалидностью.

Платформу создал благотворительный фонд «Ассоциация инклюзивной страны».

На сайте «Працюй» работодатели смогут размещать вакансии, а люди с инвалидностью — подавать резюме и находить работу.

В настоящее время на платформе опубликовано 16 вакансий от Lyft Ukraine, ПриватБанк, Киевстар, Nestlé, агентства Skillers и Happy Monday.

Ранее мы писали, что несколько лет в жилых домах Львова установили 38 подъемников для лиц с инвалидностью. Из них 5 обустроили в этом году.

Фото: Pexels/Marcus Aureliu

Опубликовано: 17 октября 2023
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