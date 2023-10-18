В парке «Позняки» хотят обустроить систему полива за 8,8 млн гривен

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Ирина Маймур
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В парке «Позняки» в Дарницком районе планируют обустроить систему полива за 8,8 млн гривен.

Об этом сообщается на сайте публичных закупок Prozorro.

Заказчиком работ является коммунальное предприятие по содержанию зеленых насаждений Дарницкого района.

Подрядчика будут выбирать 24 октября. В этот день запланированы открытые торги.

Отмечается, что устройство системы полива должно закончиться до конца этого года.

Ранее мы писали, что Софийский собор хотят отреставрировать более чем за 79 млн гривен.

Фото: «Киевзеленстрой»

Опубликовано: 18 октября 2023
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