Буча воспользуется опытом Хиросимы во время восстановления города

Буча планирует воспользоваться опытом восстановления разрушенных объектов в Хиросиме. Об этом сообщает издание Kyodo.

Начальник отдела международных связей и сотрудничества Бучанского горсовета Алина Саранюк отметила, что, несмотря на отличия ситуации в городах, они оба стали «символами войны» и опыт восстановления Хиросимы стал бы очень ценным для города из Киевщины.

Хиросима возглавляет неправительственную организацию «Мэры за мир», объединяющую более 8000 городов в 166 странах и регионах. В ее состав входят ряд украинских городов, в том числе Киев и Буча.

В письме, направленном Хиросиме в августе мэром Бучи Анатолием Федоруком, отмечается ценность опыта Хиросимы для Бучи, которая отстраивается после российской оккупации. В сентябре Хиросима направила ответ о готовности сотрудничать, отметив, что обмены и совместная работа будут способствовать развитию обоих городов.

Сейчас взаимодействие между городами только налаживается, но в марте премьер-министр Японии Фумио Кишида, чья семья из Хиросимы, посетил Бучу во время необъявленной поездки в Украину и был поражен преступлениями россиян.

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Фото: Хмарочос.