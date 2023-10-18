Как оставаться с интернетом во время блекаутов: инструкция от Минцифры

169
Наталия Габрух
share share

В случае отключения электроэнергии украинцы могут оставаться с интернетом, если провайдер перешел на энергосберегающие сети по технологии xPON. Об этом сообщили в Министерстве цифровой трансформации.

Чтобы иметь доступ к стабильному интернету, даже при отключениях света в Минцифры советуют:

  • уточните у вашего интернет-провайдера, перешел ли он на энергосберегающие сети по технологии xPON (это оптоволоконная сеть, используемая провайдерами и позволяющая быть онлайн без электричества до 72 часов);
  • найдите ближайшего к вам провайдера, предоставляющего услуги xPON, и подайте заявку на подключение. Чтобы ускорить процесс, можно скооперироваться с соседями;
  • купите повербанк для Wi-Fi-роутера и USB/DC-кабель, чтобы заживить роутер от повербанка.

Ранее мы писали , что только 9% абонентов в Киеве имеют устойчивый к блэкаутам интернет. В среднем по всей Украине только 37% абонентов фиксированных сетей подключены к интернет-сетям на базе PON. В Киевской, Ровенской, Тернопольской областях, а также во Львове этот показатель составляет около 60%.

Худшая ситуация в Киеве — 9%. Это связано с тем, что столица оснащена старыми технологиями, не поддерживающими PON.

Фото: Nikita Kachanovsky/Unsplash.

Опубликовано: 18 октября 2023
share share
В Киеве увеличат штрафы за балконы на исторических памятниках В Киеве увеличат штрафы за балконы на исторических памятниках «Черноморка» закрыла рестораны «Река» в Киеве и во Львове всего через несколько месяцев после открытия «Черноморка» закрыла рестораны «Река» в Киеве и во Львове всего через несколько месяцев после открытия Во Львовской области планируют отреставрировать два храма из списка ЮНЕСКО Во Львовской области планируют отреставрировать два храма из списка ЮНЕСКО Буча воспользуется опытом Хиросимы во время восстановления города Буча воспользуется опытом Хиросимы во время восстановления города В парке «Позняки» хотят обустроить систему полива за 8,8 млн гривен В парке «Позняки» хотят обустроить систему полива за 8,8 млн гривен Сара Джессика Паркер снимет фильм о раненом украинском военном Сара Джессика Паркер снимет фильм о раненом украинском военном Во Львове на площади Рынок обустроят «дорожки доступности» для маломобильных людей Во Львове на площади Рынок обустроят «дорожки доступности» для маломобильных людей В парке «Орленок» высадили многолетние растения В парке «Орленок» высадили многолетние растения
Журнал большого города. Издание о городской культуре - самые интересные новости, люди, события и места Киева, Одессы и Львова.
© 2015…2023 Все права защищены. Использование материалов сайта возможно только с соблюдением правил републикации

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 16 лет.