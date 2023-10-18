Как оставаться с интернетом во время блекаутов: инструкция от Минцифры

В случае отключения электроэнергии украинцы могут оставаться с интернетом, если провайдер перешел на энергосберегающие сети по технологии xPON. Об этом сообщили в Министерстве цифровой трансформации.
Чтобы иметь доступ к стабильному интернету, даже при отключениях света в Минцифры советуют:
Ранее мы писали , что только 9% абонентов в Киеве имеют устойчивый к блэкаутам интернет. В среднем по всей Украине только 37% абонентов фиксированных сетей подключены к интернет-сетям на базе PON. В Киевской, Ровенской, Тернопольской областях, а также во Львове этот показатель составляет около 60%.
Худшая ситуация в Киеве — 9%. Это связано с тем, что столица оснащена старыми технологиями, не поддерживающими PON.
Фото: Nikita Kachanovsky/Unsplash.