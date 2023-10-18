Как оставаться с интернетом во время блекаутов: инструкция от Минцифры

В случае отключения электроэнергии украинцы могут оставаться с интернетом, если провайдер перешел на энергосберегающие сети по технологии xPON. Об этом сообщили в Министерстве цифровой трансформации.

Чтобы иметь доступ к стабильному интернету, даже при отключениях света в Минцифры советуют:

уточните у вашего интернет-провайдера, перешел ли он на энергосберегающие сети по технологии xPON (это оптоволоконная сеть, используемая провайдерами и позволяющая быть онлайн без электричества до 72 часов);

найдите ближайшего к вам провайдера, предоставляющего услуги xPON, и подайте заявку на подключение. Чтобы ускорить процесс, можно скооперироваться с соседями;

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Ранее мы писали , что только 9% абонентов в Киеве имеют устойчивый к блэкаутам интернет. В среднем по всей Украине только 37% абонентов фиксированных сетей подключены к интернет-сетям на базе PON. В Киевской, Ровенской, Тернопольской областях, а также во Львове этот показатель составляет около 60%.

Худшая ситуация в Киеве — 9%. Это связано с тем, что столица оснащена старыми технологиями, не поддерживающими PON.