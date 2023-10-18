В Киеве увеличат штрафы за балконы на исторических памятниках

В Киеве планируют усилить ответственность за балконы на исторических домах.

Об этом изданию LIGA.Life сообщила глава Департамента охраны культурного наследия КГГА Марина Соловьева.

За самовольную установку балконов, дверей, террас или достроек на достопримечательностях уже штрафуют, однако суммы штрафов хотят увеличить.

Как отмечает Соловьева, сначала владелец помещения получает предписание, согласно которому должно убрать пристройку. Если он не делает этого в указанное время, получает штраф на сумму 1700 грн для физического лица или от 17000 до 170000 грн для юридического.

«Однако, мы же понимаем, что в разрезе ущерба, причиненного городу, это очень мало, ведь мы теряем памятник. Поэтому сейчас мы прорабатываем изменения в законодательство об охране культурного наследия, где должны быть увеличены суммы штрафов», — отметила глава Департамента охраны культурного наследия КГГА.

Жителей будут штрафовать только за самовольную установку балконов на исторических зданиях или демонтаж или замену аутентичных дверей и ворот. Выносить предписания и штрафовать из-за самовольной смены окон на пластиковые — пока не будут.

Департамент будет просить у КГГА о расширении штата инспекторов до 7–8 человек, чтобы своевременно реагировать на все нарушения в городе.

Также Марина Соловьева добавила, что в будущем за уничтожение важных построек и изменение их фасада могут ввести уголовную ответственность. Однако это станет возможным, если Верховная рада ратифицирует Никосийскую конвенцию.

Ранее мы писали, что во Львове предлагают повысить штрафы за уничтожение мозаик в 100 раз.