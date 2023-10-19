В Киевской области построят завод по переработке отходов

В Киевской области собираются построить современный комплекс по переработке отходов.

Об этом сообщил глава Киевской областной государственной администрации Руслан Кравченко.

Помощь в строительстве системы управления отходами предложила международная компания Miyamoto International. Первым шагом станет строительство современного мусороперерабатывающего завода. Проект уже внедряется в Украине за средства международных доноров, однако он нуждается в совершенствовании и дальнейшей детализации.

Компания Miyamoto International имеет экспертизу по гуманитарному восстановлению после стихийных бедствий, военных конфликтов и катастроф, имеет официальные представительства в 27 странах мира. Партнерами Miyamoto International являются Всемирный банк, USAID и большинство агентств ООН.

После демонтажа разрушенных оккупантами зданий в городах и селах остается много отходов. Поэтому власти стремятся наладить их переработку современными методами для повторного использования, подчеркнул Кравченко.

Ранее мы писали, что переселенцы из Донецка создают мебель из переработанного пластика и обустраивают ими укрытия.

Фото иллюстративное: Волынские новости