На крыше трамвайного депо в Виннице обустроили солнечную электростанцию

На крыше трамвайного депо КП «Винницкая транспортная компания» обустроили солнечную электростанцию мощностью 100 кВт.

Об этом сообщил Винницкий городской совет.

Отмечается, что устройство длилось 2 недели. За это время установили 240 панелей общей площадью 1150 квадратных метров.

Установка электростанции позволит сэкономить значительную часть потребляемой предприятие электроэнергии и частично обеспечит его надлежащую работу во время вероятного блекаута.

По подсчетам специалистов, СЭС сократит потребление электроэнергии из общей сети около 100 тысяч кВт*ч в год.

Ранее мы писали, что в Ирпене детскую поликлинику оборудовали солнечной электростанцией.

Фото: Винницкий городской совет