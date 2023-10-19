Киевсовет не поддержал петицию о запрете сноса исторических зданий

341
Ирина Маймур
share share

Комиссия по вопросам сохранения и защиты культурного наследия поддержала петицию по запрету сноса исторических зданий в Киеве, однако депутаты предлагают привлечь к работе и другие Департаменты и создать рабочую группу.

Об этом сообщил заместитель директора Департамента охраны культурного наследия КГГА Дмитрий Перов.

Активист считает, что таким образом хотят слить проект.

«Очень важно сейчас поддержать инициативу по защите и сохранению всех зданий старше 100 лет – запретив их износ или перестройку. Иначе кейсы по разрушению фоновой исторической застройки будут только умножаться!», – отметил Перов.

Активист призвал неравнодушных киевлян присоединиться к акции в поддержку сохранения исторических построек столицы, которая состоится возле КГГА 22 октября в 10:00.

Ранее мы писали, что Киевсовет не поддержал проект о защите зданий, которым больше 100 лет.

Фото: Дмитрий Перов

Опубликовано: 19 октября 2023
share share
Владелец помещения во Львове, где уничтожили уникальную мозаику, пообещал ее восстановить Владелец помещения во Львове, где уничтожили уникальную мозаику, пообещал ее восстановить Стало известно, когда заработает смотровая площадка на щите Родине-матери Стало известно, когда заработает смотровая площадка на щите Родине-матери Николаевское конструкторское бюро разработало проект плавучего дома: визуализации Николаевское конструкторское бюро разработало проект плавучего дома: визуализации О работе Музея Ханенко во время войны сняли документальный фильм: где посмотреть О работе Музея Ханенко во время войны сняли документальный фильм: где посмотреть На Лютеранской обустроили укрытие с местами для сна На Лютеранской обустроили укрытие с местами для сна На крыше трамвайного депо в Виннице обустроили солнечную электростанцию На крыше трамвайного депо в Виннице обустроили солнечную электростанцию Во Франковске откроют фудмаркет, объединяющий 15 гастрономических концепций Во Франковске откроют фудмаркет, объединяющий 15 гастрономических концепций В центре Львова за средства благотворителей высадили более 40 деревьев В центре Львова за средства благотворителей высадили более 40 деревьев
Журнал большого города. Издание о городской культуре - самые интересные новости, люди, события и места Киева, Одессы и Львова.
© 2015…2023 Все права защищены. Использование материалов сайта возможно только с соблюдением правил републикации

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 16 лет.