Киевсовет не поддержал петицию о запрете сноса исторических зданий

Комиссия по вопросам сохранения и защиты культурного наследия поддержала петицию по запрету сноса исторических зданий в Киеве, однако депутаты предлагают привлечь к работе и другие Департаменты и создать рабочую группу.

Об этом сообщил заместитель директора Департамента охраны культурного наследия КГГА Дмитрий Перов.

Активист считает, что таким образом хотят слить проект.

«Очень важно сейчас поддержать инициативу по защите и сохранению всех зданий старше 100 лет – запретив их износ или перестройку. Иначе кейсы по разрушению фоновой исторической застройки будут только умножаться!», – отметил Перов.

Активист призвал неравнодушных киевлян присоединиться к акции в поддержку сохранения исторических построек столицы, которая состоится возле КГГА 22 октября в 10:00.

Ранее мы писали, что Киевсовет не поддержал проект о защите зданий, которым больше 100 лет.

Фото: Дмитрий Перов