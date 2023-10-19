Владелец помещения во Львове, где уничтожили уникальную мозаику, пообещал ее восстановить

Владелец помещения во Львове, где уничтожили уникальную мозаику художника Богдана Сойки, профинансирует ее восстановление.

В настоящее время активисты ищут подробные фотографии мозаики, сообщила памятохранительница Олеся Дацко.

«Для качественного восстановления этой мозаики нужны ее подробные фото. Имеющие фото этой мозаики, напечатанные, электронные или на пленках советских времен, может нынешние качественные, которые показывают саму мозаику, чтобы просматривались детали и цвета — передайте, пожалуйста, восстанавливающим ее художникам», — написала Дацко.

Также волонтеры в поисках смальты для восстановления памятки. Смальтой называют цветное непрозрачное стекло в виде маленьких кубиков либо пластинок. Его применяют для изготовления мозаик в декоративно-прикладном, в частности, ювелирном искусстве.

Напомним, что недавно во Львове по улице Владимира Великого, 2 уничтожили уникальную мозаику авторства художника Богдана Сойки.

Фото: Юрий Волощак