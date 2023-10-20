Петиция о создании прозрачного механизма согласования муралов в Киеве набрала голоса

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Ирина Маймур
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Петиция с призывом приостановить создание новых муралов в Киеве до утверждения прозрачного механизма их отбора набрала необходимые шесть тысяч голосов.

Теперь ее должны рассмотреть городские власти.

Петицию создали в сентябре. В нем киевляне отмечают, что муралы являются «неотделимой частью Киева» и «обогащают культурный ландшафт города», но из-за их выполнения и места размещения возникает много конфликтов. Поэтому горожане призывают создать открытую процедуру согласования муралов на фасадах домов, а также приостановить создание новых муралов в Киеве до появления прозрачного механизма их отбора.

В частности, авторы требуют:

  • разработать и утвердить на уровне местных властей Положение «О согласовании создания муралов в г. Киеве»;
  • разработать открытый процесс привлечения общины и экспертной среды к обсуждению и согласованию муралов;
  • создать онлайн-платформу или другие средства коммуникации, которые позволяли бы обществу высказывать свои мнения и предложения относительно муралов;
  • проводить консультации и общественные обсуждения эскизов муралов перед их утверждением;
  • запретить создание новых муралов на фасадах зданий для внедрения открытого механизма привлечения общины и экспертов.

Ранее мы писали, что студенты КПИ выступили против мурала, который хотят изобразить на стенах 9 корпуса.

Фото: Vitaliy Gideone

Опубликовано: 20 октября 2023
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