Петиция о создании прозрачного механизма согласования муралов в Киеве набрала голоса

Петиция с призывом приостановить создание новых муралов в Киеве до утверждения прозрачного механизма их отбора набрала необходимые шесть тысяч голосов.
Теперь ее должны рассмотреть городские власти.
Петицию создали в сентябре. В нем киевляне отмечают, что муралы являются «неотделимой частью Киева» и «обогащают культурный ландшафт города», но из-за их выполнения и места размещения возникает много конфликтов. Поэтому горожане призывают создать открытую процедуру согласования муралов на фасадах домов, а также приостановить создание новых муралов в Киеве до появления прозрачного механизма их отбора.
В частности, авторы требуют:
Ранее мы писали, что студенты КПИ выступили против мурала, который хотят изобразить на стенах 9 корпуса.
Фото: Vitaliy Gideone