На Подоле строят 7-этажный бизнес-центр: что там будет

Предприниматель Александр Кардаков возводит 7-этажный офисный центр по улице Константиновской.
Об этом сообщает dev.ua.
Строительство планируют завершить до конца следующего года. В настоящее время возводят второй этаж.
Площадь участка под новостройку составляет 0.3642 га, а площадь помещений – 14 827,00 м².
Согласно проекту, сооружение будет иметь подъезд грузового транспорта, большой паркинг, внутренний дворик и современное бомбоубежище. Также в офисный центр войдут складские и административные помещения и открытые террасы.
Новое здание сможет размещать более 500 офисных работников Кардакова.
Ранее мы писали, что на территории МАУП строят высотку вместо реконструкции парка.
Фото: dev.ua