На Подоле строят 7-этажный бизнес-центр: что там будет

Предприниматель Александр Кардаков возводит 7-этажный офисный центр по улице Константиновской.

Об этом сообщает dev.ua.

Строительство планируют завершить до конца следующего года. В настоящее время возводят второй этаж.

Площадь участка под новостройку составляет 0.3642 га, а площадь помещений – 14 827,00 м².

Согласно проекту, сооружение будет иметь подъезд грузового транспорта, большой паркинг, внутренний дворик и современное бомбоубежище. Также в офисный центр войдут складские и административные помещения и открытые террасы.

Новое здание сможет размещать более 500 офисных работников Кардакова.

Ранее мы писали, что на территории МАУП строят высотку вместо реконструкции парка.

Фото: dev.ua