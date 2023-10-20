В Киеве обустроили наземный переход через улицу Довженко: что с ним не так

В Киеве обустроили регулируемый наземный переход через улицу Довженко. Он дублирует неинклюзивный подземный.

Об этом сообщают в сообществе «Пассажиры Киева».

Отмечается, что КП «Центр организации дорожного движения» реконструировало светофорный объект возле троллейбусного депо №2 и улицы Молдовской. Теперь пешеходы могут перейти, а велосипедисты переехать указанную улицу по земле.

Однако в сообществе отмечают несколько отрицательных моментов.

«Велосипедные светофоры настроены так, чтобы велосипедист при переезде проезжей части был вынужден пропустить весь другой транспорт. Именно это означает зеленый свет в дополнительной секции светофора при красном свете на основной секции», — отмечают активисты.

К тому же, как отмечает Вадим Сичкарук, фаза пешеходного светофора через улицу Довженко длится всего 15 секунд. Маломобильный человек не сможет преодолеть 21 метр проезжей части за такое время.

Ранее мы писали, что в Киеве обустроят еще около 10 наземных переходов.