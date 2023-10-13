В Киеве обустроят еще ориентировочно 10 наземных переходов

В Киеве обустроят еще около 10 наземных переходов.

Об этом сообщила депутатка Верховной Рады Анна Пуртова.

Устанавливать переходы планируют не точечно, а системно по всему городу. Обустройство первых двух уже началось.

Речь идет о таких локациях:

на проспекте В. Лобановского (перекресток с улицы В. Брожко);

на улице О. Тихого/В. Гетмана.

«Моя цель, чтобы до конца года они были сделаны и последующие ушли в работу. И так, пока весь Киев не будет инклюзивным», — отметила депутатка.

Ранее мы писали, что возле станции метро «Университет» остановили строительство дублирующего наземного пешеходного перехода. В августе коммунальщики начали его обустраивать , однако без согласования патрульной полиции.

Фото: КГГА