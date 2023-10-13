В Киеве обустроят еще ориентировочно 10 наземных переходов

В Киеве обустроят еще около 10 наземных переходов.
Об этом сообщила депутатка Верховной Рады Анна Пуртова.
Устанавливать переходы планируют не точечно, а системно по всему городу. Обустройство первых двух уже началось.
Речь идет о таких локациях:
«Моя цель, чтобы до конца года они были сделаны и последующие ушли в работу. И так, пока весь Киев не будет инклюзивным», — отметила депутатка.
Ранее мы писали, что возле станции метро «Университет» остановили строительство дублирующего наземного пешеходного перехода. В августе коммунальщики начали его обустраивать, однако без согласования патрульной полиции.
Фото: КГГА