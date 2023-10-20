Несмотря на предписания, на Крещатике продолжают разбирать историческое здание 1880 года

Вопреки предписаниям Департамента охраны культурного наследия КГГА на Крещатике, 48 продолжают разбирать памятник архитектуры — дом Целестина Верле.

Об этом сообщил заместитель директора Департамента охраны культурного наследия Дмитрий Перов.

Несмотря на то, что здание является памяткой архитектуры местного значения, владелец здания самовольно начал демонтировать внутренние перекрытия и стены памятника, плотно закрыв фасад фанерой и строительной простыней.

Несмотря на уже открытое уголовное производство, прибывшая по вызову полиция так и не смогла попасть внутрь. На месте активисты составили обращение с просьбой о наложении ареста с запретом на проведение строительных работ.

Доходный дом 1880 года принадлежал швейцарскому купцу Целестину Верле. Он является одним из последних уцелевших после пожара и взрыва Крещатика в 1941 году.

Ранее мы писали, что на Крещатике незаконно разбирают дом в 1880 году. Владельцу здания неоднократно направляли предписания Департамента охраны культурного наследия КГГА по прекращению противоправных действий, но работы продолжаются.

Фото: Дмитрий Перов