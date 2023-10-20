Полиция открыла уголовное производство из-за разрушения 100-летней лесопилки Снежко

Правоохранители открыли уголовное производство по факту умышленного повреждения и разрушения лесопильного мещанина Снежко 1902 года на улице Туровской, 29А.

Об этом депутату Киевсовета Ксении Семеновой сообщили в Киевской прокуратуре, пишет активист Дмитрий Перов.

«Сообщаю, что по факту возможного незаконного проведения демонтажа указанного здания 10.10.2023 следственным отделом Подольского УП ГУНП в Киеве начато уголовное производство № 12023100070002104 по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч.2. 298 УК Украины», — сообщается в обнародованном Перовым документе.

Напомним, что лесопильня мещанина Снежка является образцом традиционной застройки Подола конца XIX — нач. XX столетий. Она расположена в зоне регулирования застройки ІІ категории историко-архитектурного заповедника «Древний Киев» и памятника ландшафта и истории «Исторический ландшафт киевских гор».

Ранее мы писали, что 29 сентября по улице Туровской, 29А строители пытались ее демонтировать. По словам Перова, профильные ведомства не предоставляли разрешений и согласований на строительные работы, а контрольная карта на забор просрочена. В сотрудничестве с Департаментом территориального контроля Киева удалось остановить демонтаж. Экскаватор строители убрали.

Фото: Дмитрий Перов