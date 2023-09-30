На Подоле пытались разрушить 100-летнюю лесопильню Снежко: жители остановили демонтаж

29 сентября на улице Туровской, 29-А строители пытались демонтировать лесопильню мещанина Снежко, образец традиционной застройки Подола конца XIX – нач. XX столетий. Работы остановили благодаря местным жителям.

Об этом сообщает заместитель директора Департамента охраны культурного наследия Дмитрий Перов.

По его словам, профильные ведомства не предоставляли разрешений и согласований на строительные работы, а контрольная карточка на забор просрочена. В сотрудничестве с Департаментом территориального контроля Киева удалось остановить демонтаж. Экскаватор строители убрали.

Перов подчеркивает, что здание лесопильни Снежко находится в зоне регулирования застройки ІІ категории историко-архитектурного заповедника «Древний Киев» и достопримечательности ландшафта и истории «Исторический ландшафт киевских гор».

Лесопилка Снежко до попыток демонтажа

В 2021 году дом попал в список зданий , которым может угрожать уничтожение или повреждение.

Ранее мы писали , что строители без согласования с ЮНЕСКО начали демонтировать дом на Рейтарской, 37, который является памяткой истории и архитектуры. Они успели уничтожить фасад третьего этажа. После этого экспертный совет Министерства культуры и информационной политики признал дома на улице Рейтарская, 37 и 37а целостным памятником истории и архитектуры . А активисты установили там круглосуточное дежурство .

Фото: glavcom.ua, Дмитрий Перов