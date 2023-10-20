Причалы и дамбы на Оболони вернут в собственность Киева

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Ирина Маймур
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В собственность общины Киева вернут гидросооружения вдоль Днепра в Оболонском районе.

Об этом сообщил Офис генерального прокурора.

Речь идет о причалах и дамбах вдоль парка «Наталка», на полуострове «Собачье устье», на острове «Оболонский» и в пределах прибрежных полос ряда других водных объектов Киева.

По информации прокуратуры, в сентябре 2021 года юрист-бизнесмен «на праве хранения» зарегистрировал имущественные права на ряд гидротехнических сооружений общей площадью почти 150 тысяч квадратных метров.

«При этом законодательством ограничено право на приобретение физическими и юридическими лицами права собственности на земли водного фонда. К ним относятся земли, занятые островами, прибрежными защитными полосами, гидротехническими постройками, застройка таких земель запрещена», — рассказали в прокуратуре.

Недобросовестный юрист-бизнесмен зарегистрировал и продал имущественные права на гидросооружение площадью почти 143 000 кв. м на острове «Оболонский», который фактически является площадью самого острова – 14,2982 га. Также были незаконно зарегистрированы вещные права на причал площадью более 4 000 кв. м вдоль парка «Наталка» и Оболонской набережной в Киеве, берегоукрепление вдоль косы полуострова — «Собачье устье» площадью более 44 га и другие гидротехнические сооружения в пределах прибрежных полос водных объектов в Дарницком, Деснянском и Оболонском районах столицы.

Наличие регистрации права собственности на эти гидротехнические сооружения фактически позволяло недобросовестным лицам приобрести имущественные права на земельные участки общины Киева и распоряжаться ими по своему усмотрению.

В общей сложности правоохранители направили в суд 7 исков об отмене незаконной регистрации прав на владение гидросооружениями. Суд удовлетворил иски. В настоящее время пять из семи гидросооружений вернули общине, еще два — в процессе.

Ранее мы писали, что историческую усадьбу Терещенко окончательно вернули в собственность Киева.

Фото: Киевская городская прокуратура

Опубликовано: 20 октября 2023
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