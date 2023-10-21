Правительство внесло изменения в правила дорожного движения: что нужно знать

Правительство внесло изменения в Правила дорожного движения. Цель — приблизить украинское законодательство к законодательству Европейского Союза. Об этом в соцсетях сообщает представитель Кабинета Министров в Верховной Раде Тарас Мельничук.
Внедрены следующие изменения:
Также Тарас Мельничук отмечает, что правительством уточнен перечень дорожных знаков, которыми обозначены специальные стояночные места на автомагистралях и дорогах для автомобилей.
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Фото: УНИАН.