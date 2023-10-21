Правительство внесло изменения в правила дорожного движения: что нужно знать

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Наталия Габрух
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Правительство внесло изменения в Правила дорожного движения. Цель — приблизить украинское законодательство к законодательству Европейского Союза. Об этом в соцсетях сообщает представитель Кабинета Министров в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Внедрены следующие изменения:

  • водители должны включать во время движения дневные ходовые огни круглый год. В случае их отсутствия в конструкции транспортного средства – ближний свет фар;
  • запрещено перевозить детей ростом менее 150 см в автомобилях без использования детских удерживающих систем, позволяющих пристегнуть ребенка с помощью ремней безопасности;
  • запрещена перевозка детей на заднем сиденье мотоцикла и мопеда кроме ряда случаев.

Также Тарас Мельничук отмечает, что правительством уточнен перечень дорожных знаков, которыми обозначены специальные стояночные места на автомагистралях и дорогах для автомобилей.

Ранее мы писали , что на Шулявке обустроили временный наземный переход.

Фото: УНИАН.

Опубликовано: 21 октября 2023
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