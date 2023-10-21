Правительство внесло изменения в правила дорожного движения: что нужно знать

Правительство внесло изменения в Правила дорожного движения. Цель — приблизить украинское законодательство к законодательству Европейского Союза. Об этом в соцсетях сообщает представитель Кабинета Министров в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Внедрены следующие изменения:

водители должны включать во время движения дневные ходовые огни круглый год. В случае их отсутствия в конструкции транспортного средства – ближний свет фар;

запрещено перевозить детей ростом менее 150 см в автомобилях без использования детских удерживающих систем, позволяющих пристегнуть ребенка с помощью ремней безопасности;

запрещена перевозка детей на заднем сиденье мотоцикла и мопеда кроме ряда случаев.

Также Тарас Мельничук отмечает, что правительством уточнен перечень дорожных знаков, которыми обозначены специальные стояночные места на автомагистралях и дорогах для автомобилей.

Ранее мы писали , что на Шулявке обустроили временный наземный переход.

Фото: УНИАН.