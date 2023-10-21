Американский благотворитель выкупил ЖК в Софиевской Борщаговке для пострадавших от войны

Американец выкупил жилищный комплекс в Софиевской Борщаговке для переселенцев. Об этом сообщает пресс-служба Киевской обладминистрации.
Ключи от квартир получили 52 семьи, потерявшие собственные дома. Это 139 человек из Донецкой, Луганской, Херсонской и других наиболее пострадавших в результате российской вооруженной агрессии областей.
При отборе предпочтение отдавали лицам трудоспособного возраста, имеющим работу или находящимся в ее поиске.
Жителей заселили в 3 подъезда. Остальные 83 квартиры будут заселены до конца декабря этого года.
Одно-, двух- и трехкомнатные квартиры уже отремонтированы, в них выполнен ремонт, обустроена сантехника, установлена вся бытовая техника, текстиль, посуда и набор продуктов на первое время.
Жилье предоставляется бесплатное пользование сроком на 5 лет. Жители будут платить только за коммунальные услуги и обслуживание придомовой территории. Предполагается, что за это время работающая семья сможет сэкономить денежные средства для покупки или строительства собственного жилья или первого взноса ипотечного кредита.
Квартиры приобрел американский бизнесмен и меценат Делла Лой Хансен. Проект удалось реализовать также благодаря благотворительной организации To Ukraine with Love.
Ранее мы писали , что в Виннице переселенцы построили многоэтажку за собственные средства.
Фото: пресс-служба Киевской обладминистрации.