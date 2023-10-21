Во Львове застройщик срезал почти 50 деревьев на месте строительства нового ЖК

435
Наталия Габрух
share share

Во Львове по улице Липинского, 56 срезали 48 деревьев. На территории планируется построить новый жилищный комплекс. Об удалении насаждений сообщили жители города. Об этом пишет издание Tvoemisto.tv.

Как отметил застройщик ООО «Автостар Девелоп», после завершения строительных работ он обязуется высадить 35 компенсационных зеленых насаждений.

В управлении экологии Львовского городского совета объяснили, что разрешение на удаление деревьев застройщику предоставили 30 января 2023 года. Срезать 48 деревьев планировали еще до 1 мая 2023 года, а обустроить благоустройство и озеленение – до 20 декабря 2026 года.

«Эти работы согласованы и проводятся согласно Ордеру на удаление зеленых насаждений Управления экологии Львова №5 от 30 января 2023 года. Застройщиком после окончания строительных работ предусмотрена компенсационная высадка зеленых насаждений», — объясняют в управлении.

После публикации новости в Tvoemisto.tv обратилась руководитель управления экологии Галина Никитчак. Она отметила, что большинство деревьев на данном участке находились в неудовлетворительном состоянии.

Известно, что по ул. Липинского, 56 во Львове будет построен комплекс зданий смешанного использования, который будет включать встроенные квартиры, торгово-офисные помещения, апарт-отель, двухуровневый паркинг и трансформаторную подстанцию.

Ранее мы писали , что стало известно, как выглядит новый отель на площади Мицкевича во Львове.

Фото: Tvoemisto.tv.

Опубликовано: 21 октября 2023
share share
Стартовал новый опрос о переименовании улиц и скверов в «Киев Цифровой» Стартовал новый опрос о переименовании улиц и скверов в «Киев Цифровой» В Киевской области для пожилых переселенцев открыли «Чудо городок» В Киевской области для пожилых переселенцев открыли «Чудо городок» На Позняках появился мурал, посвященный воинам-добровольцам На Позняках появился мурал, посвященный воинам-добровольцам В «Украинском доме» открылась выставка современных плакатов к известным украинским фильмам В «Украинском доме» открылась выставка современных плакатов к известным украинским фильмам В КМВА рассказали, из чего состоит ПВО Киева В КМВА рассказали, из чего состоит ПВО Киева Американский благотворитель выкупил ЖК в Софиевской Борщаговке для пострадавших от войны Американский благотворитель выкупил ЖК в Софиевской Борщаговке для пострадавших от войны Для строительства новой школы и детского сада в Ворзеле могут вырубить около 300 деревьев Для строительства новой школы и детского сада в Ворзеле могут вырубить около 300 деревьев Правительство внесло изменения в правила дорожного движения: что нужно знать Правительство внесло изменения в правила дорожного движения: что нужно знать
Журнал большого города. Издание о городской культуре - самые интересные новости, люди, события и места Киева, Одессы и Львова.
© 2015…2023 Все права защищены. Использование материалов сайта возможно только с соблюдением правил републикации

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 16 лет.