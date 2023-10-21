Во Львове застройщик срезал почти 50 деревьев на месте строительства нового ЖК

Во Львове по улице Липинского, 56 срезали 48 деревьев. На территории планируется построить новый жилищный комплекс. Об удалении насаждений сообщили жители города. Об этом пишет издание Tvoemisto.tv.

Как отметил застройщик ООО «Автостар Девелоп», после завершения строительных работ он обязуется высадить 35 компенсационных зеленых насаждений.

В управлении экологии Львовского городского совета объяснили, что разрешение на удаление деревьев застройщику предоставили 30 января 2023 года. Срезать 48 деревьев планировали еще до 1 мая 2023 года, а обустроить благоустройство и озеленение – до 20 декабря 2026 года.

«Эти работы согласованы и проводятся согласно Ордеру на удаление зеленых насаждений Управления экологии Львова №5 от 30 января 2023 года. Застройщиком после окончания строительных работ предусмотрена компенсационная высадка зеленых насаждений», — объясняют в управлении.

После публикации новости в Tvoemisto.tv обратилась руководитель управления экологии Галина Никитчак. Она отметила, что большинство деревьев на данном участке находились в неудовлетворительном состоянии.

Известно, что по ул. Липинского, 56 во Львове будет построен комплекс зданий смешанного использования, который будет включать встроенные квартиры, торгово-офисные помещения, апарт-отель, двухуровневый паркинг и трансформаторную подстанцию.

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Фото: Tvoemisto.tv.