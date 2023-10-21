В КМВА рассказали, из чего состоит ПВО Киева

Вокруг Киева построена многоуровневая система противовоздушной обороны (ПВО), которая состоит из разных видов вооружения. Об этом рассказал начальник КМВА Сергей Попко для ТСН.

«Сейчас вокруг столицы построена многоуровневая система противовоздушной обороны. Она состоит из мобильных огневых групп, зенитно-ракетных комплексов разной дальности. На вооружении мобильных групп стоят: ЗРК – "Оса", "Avenger"; ПЗРК – "Piorun", "Игла", "Стрела", "Stinger", "Martlet", RBS -70, ЗСАУ "Gepard", ВСУ "Шилка", ЗУ-23 и тому подобное», — сообщает Сергей Попко.

Что касается зенитно-ракетных комплексов, то, по словам Попка, это С-300, «Бук», С-125, «NASAMS», «IRIS-T», «Crotale», «Patriot».

Начальник КМВА отмечает, что эффективность ПВО Киева систематически и спланированно повышается. В частности, увеличивается количество мобильных огневых групп, защищающих небо в составе сил ПВО. Также ведется работа по усовершенствованию их технической оснастки.

В то же время Сергей Попко подчеркнул, что ни одна противовоздушная оборона в мире не гарантирует 100% безопасности, даже «Железный купол» в Израиле.

Ранее мы писали , что Киев увеличил финансирование сил обороны на 1,26 млрд гривен.

Фото: ТСН.