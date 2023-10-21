В «Украинском доме» открылась выставка современных плакатов к известным украинским фильмам

17 октября в Украинском доме открылась выставка под названием Ре/Визия. Там представлены современные плакаты к известным украинским фильмам. Об этом сообщает издание «ТыКиев».

Организаторы выставки — Одесский фестиваль современной культуры «ПОРУЧ» и онлайн-музей шрифтового наследия Одессы «Буквы в городе».

Всего на выставке представлен 31 постер. Проект был создан на основе рейтинга «ТОП-100 украинских фильмов», который заключили после опроса «Довженко-Центра» в 2020–2021 годах.

Постеры для отобранных лент создали известные украинские художники, иллюстраторы и дизайнеры. Среди них Александра Корчевская-Цехош, EtchingRoom1, Михаил Скоп Neivan, Ксения Степась, Антон Худо, Варвара Перекрест и т.д.

Выставка будет работать с 17 октября по 5 ноября. К концу ноября можно купить копии постеров. Прибыль от продажи пойдет на поддержку «Ре/Визии», а 10% — на благотворительный фонд «Дримтим.Одесса», который помогает военным и гражданским на прифронтовых и деоккупированных территориях.

Ранее мы писали , что во Львове обустроили уличную галерею с работами современных украинских скульпторов.

Фото: ТиКиев.