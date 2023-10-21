На Позняках появился мурал, посвященный воинам-добровольцам

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Наталия Габрух
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На Позняках по адресу улица Анны Ахматовой, 4 появился новый мурал, посвященный воинам-добровольцам. За основу взяли фото командира добровольческого батальона ОУН Алексея Мовчана с позывной «Тень». Об этом сообщает издание «Вечерний Киев».

Муралисты Виталий Гидеван и Елена Нойна на протяжении трех недель работали на высоте 50-ти метров над стенописью.

По словам художницы, мурал будет напоминать гражданским, что за каждый наш мирный день военные платят своей кровью.

Авторы мурала рассказывают, что изобразили военного добровольческого батальона ОУН Алексея Мовчана с позывной «Тень». Этот кадр был сделан за несколько минут до его гибели.

«Он вместе с тремя собратьями спасли 11 гражданских людей из-под завалов и этого котика. После чего вывели их в безопасное место, через заминированную дорогу Донецкой обл. (другой отходной дороги не было), а когда возвращались назад, попали под обстрел», — прокомментировала Елена Нойна.

Инициировала создание мурала жена Героя, Юлия Мовчан.

Ранее мы писали, что петиция о создании прозрачного механизма согласования муралов в Киеве набрала голоса.

Фото: «Вечерний Киев».

Опубликовано: 21 октября 2023
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