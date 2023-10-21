В Киевской области для пожилых переселенцев открыли «Чудо городок»

20 октября в Макаровской общине открыли «Чудо городок» для переселенцев преклонных лет. Об этом сообщил макаровский сельский голова Вадим Токарь.

Городок заработал для людей с юга и востока страны, где населенные пункты подвергаются жестоким обстрелам.

Для нужд жителей «Чудо городка» на бесплатной основе предусмотрены: стоматологическая клиника, парикмахерские услуги, центр горячего питания и кинотеатр.

Проект удалось воплотить благодаря сотрудничеству с американским благотворителем Деллом Лоем Хэнсеном, который является главным донором благотворительного фонда «К Украине с любовью».

«Мы хотели бы исполнить какую-нибудь вашу мечту, вернуть то, что было так безжалостно и жестоко у вас украдено и дать ощущение настоящего чуда», — прокомментировал Лой Хэнсен.

Ранее мы писали , что американский благотворитель выкупил ЖК в Софиевской Борщаговке для пострадавших от войны.

Фото: Вадим Токарь.